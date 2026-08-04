Informations pratiques

Penmarch

Les Capsules de La Compagnie Les Tréteaux du Phare

105 Hent Yvon Buannic Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

La Compagnie Bretonne vous invite à sortir de la boîte , pour des rencontres atypiques, une heure pour s’évader, rire, apprendre…

À l’occasion du festival Les Tréteaux du Phare de Penmarc’h, sera présenté le film et le spectacle Bonjour l’Asile par Judith Davis et Simon Bakhouche.

Coulisse du film…

Places limitées réservation obligatoire .

105 Hent Yvon Buannic Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 40 10

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English :

L’événement Les Capsules de La Compagnie Les Tréteaux du Phare Penmarch a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Destination Pays Bigouden