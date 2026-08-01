Concert Trio Sélectif Le Tom Café Penmarch
samedi 15 août 2026 · Le Tom Café · Penmarch
Informations pratiques
Penmarch
Concert Trio Sélectif
Le Tom Café 413 Rue du Musée de la Préhistoire Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-15
Deux rendez-vous musicaux vous attendent cet été sur la terrasse
Samedi 15 août HEAVEN
Un duo acoustique qui revisite les grands classiques Folk, Pop et Rock dans une ambiance chaleureuse.
Samedi 22 août TRIO SÉLECTIF
Un répertoire entraînant et convivial pour profiter de la fin d’après-midi en musique.
Installez-vous en terrasse, commandez un verre ou votre plat préféré… et profitez du concert avec nous .
Le Tom Café 413 Rue du Musée de la Préhistoire Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 60 72 65
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English :
L’événement Concert Trio Sélectif Penmarch a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Destination Pays Bigouden
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