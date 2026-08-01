Concert Trio Sélectif Le Tom Café Penmarch

Informations pratiques

Penmarch

Concert Trio Sélectif

Le Tom Café 413 Rue du Musée de la Préhistoire Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-15

Deux rendez-vous musicaux vous attendent cet été sur la terrasse

Samedi 15 août HEAVEN

Un duo acoustique qui revisite les grands classiques Folk, Pop et Rock dans une ambiance chaleureuse.

Samedi 22 août TRIO SÉLECTIF

Un répertoire entraînant et convivial pour profiter de la fin d’après-midi en musique.

Installez-vous en terrasse, commandez un verre ou votre plat préféré… et profitez du concert avec nous .

Le Tom Café 413 Rue du Musée de la Préhistoire Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 60 72 65

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English :

L’événement Concert Trio Sélectif Penmarch a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Destination Pays Bigouden