Super Loto Salle Omnisport Plobannalec-Lesconil
Super Loto Salle Omnisport Plobannalec-Lesconil samedi 25 juillet 2026.
Plobannalec-Lesconil
Super Loto
Salle Omnisport Pont Plat Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Venez gagner de nombreux lots !
Ouverture des portes à 17h, premier tirage à 20h.
Organisé par LSR Pays bigouden. .
Salle Omnisport Pont Plat Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 32 19 91 05
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English : Super Loto
L’événement Super Loto Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Destination Pays Bigouden
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