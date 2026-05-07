Super Loto Salle Omnisport Plobannalec-Lesconil

Plobannalec-Lesconil

Super Loto

Salle Omnisport Pont Plat Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Venez gagner de nombreux lots !

Ouverture des portes à 17h, premier tirage à 20h.

Organisé par LSR Pays bigouden. .

Salle Omnisport Pont Plat Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 32 19 91 05

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English : Super Loto

L’événement Super Loto Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Destination Pays Bigouden