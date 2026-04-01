Super loto Place de la Mairie Quettehou

Quettehou

Super loto

Place de la Mairie La halle aux grains Quettehou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

L’association Parlons pipi sans tabou de Quettehou vous propose une soirée loto avec de nombreux lots à gagner. Sans réservation à 20h00 à la Halle aux grains (ouverture des portes à 19h00).

Plus de 4500 euros de lots à gagner, avec en tête un permis moto d’une valeur de 1500 euros et bien d’autres lots encore…

Buvette, sandwichs et crêpes sur place. .

Place de la Mairie La halle aux grains Quettehou 50630 Manche Normandie +33 6 83 40 47 08

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English : Super loto

L’événement Super loto Quettehou a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cotentin Le Val de Saire