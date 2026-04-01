Super loto Place de la Mairie Quettehou
Super loto Place de la Mairie Quettehou samedi 18 avril 2026.
Quettehou
Super loto
Place de la Mairie La halle aux grains Quettehou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
L’association Parlons pipi sans tabou de Quettehou vous propose une soirée loto avec de nombreux lots à gagner. Sans réservation à 20h00 à la Halle aux grains (ouverture des portes à 19h00).
Plus de 4500 euros de lots à gagner, avec en tête un permis moto d’une valeur de 1500 euros et bien d’autres lots encore…
Buvette, sandwichs et crêpes sur place. .
Place de la Mairie La halle aux grains Quettehou 50630 Manche Normandie +33 6 83 40 47 08
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English : Super loto
L’événement Super loto Quettehou a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cotentin Le Val de Saire
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