AGENDA · Saint-Genis-de-Saintonge
Super loto Salle des Fêtes Saint-Genis-de-Saintonge
samedi 19 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Saint-Genis-de-Saintonge
Informations pratiques
Saint-Genis-de-Saintonge
Super loto
Salle des Fêtes Rue des Halles Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:15:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Super loto des donneurs de sang
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Salle des Fêtes Rue des Halles Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 53 39 55
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English :
Blood Donor Super Lotto
L’événement Super loto Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-08-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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