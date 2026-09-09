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AGENDA · Saint-Genis-de-Saintonge

Super loto Salle des Fêtes Saint-Genis-de-Saintonge

samedi 19 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Saint-Genis-de-Saintonge

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:15:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Rue des Halles
Ville
17240 Saint-Genis-de-Saintonge
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Genis-de-Saintonge

Super loto

Salle des Fêtes Rue des Halles Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:15:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Super loto des donneurs de sang
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Salle des Fêtes Rue des Halles Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 53 39 55 

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English :

Blood Donor Super Lotto

L’événement Super loto Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-08-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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