Super loto Salle des Fêtes Saint-Genis-de-Saintonge

Informations pratiques

Saint-Genis-de-Saintonge

Super loto

Salle des Fêtes Rue des Halles Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:15:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Super loto des donneurs de sang

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Salle des Fêtes Rue des Halles Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 53 39 55

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English :

Blood Donor Super Lotto

L’événement Super loto Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-08-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge