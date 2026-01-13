Super Loto Saint-Maur

Super Loto

4 Rue du Château des Planches Saint-Maur Indre

Tarif : 1 – 1 – 20 EUR

1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Venez tenter votre chance pour gagner un scooter, un voyage d’une semaine, un mobile Samsung, une tablette, un PC portable, et des dizaines d’autres lots incroyables électroménager, bons d’achat, produits gourmands, et bien plus encore !

Partie spéciale Bon d’achat de 500€ à gagner !

Buvette & restauration sur place

Pourquoi participer ?

Ce loto est bien plus qu’un jeu chaque inscription contribue directement à la vie du Moto Club. Les bénéfices permettront d’entretenir notre matériel, nos infrastructures, d’organiser des événements conviviaux et de faire vivre notre passion dans les meilleures conditions.

C’est aussi un moyen de soutenir une association locale dynamique, qui rassemble des passionnés, anime le territoire, et crée du lien entre générations.

Membres du club, amis, familles, voisins on compte sur vous !

C’est l’occasion parfaite de se retrouver, de partager un bon moment, et de montrer que notre communauté est soudée et dynamique. Même si vous ne jouez qu’une planche, votre présence fait la différence.

Réservez vite par SMS au 07 84 13 45 01 1 .

+33 7 84 13 45 01

English :

Come and try your luck to win a scooter, a one-week trip, a Samsung cell phone, a tablet, a laptop, and dozens of other incredible prizes: household appliances, vouchers, gourmet products, and much more!

Special part: 500? gift voucher to be won!

