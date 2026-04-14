Super Mario Galaxy – le film, Ciné-théâtre Louis Aragon, Auchel

Super Mario Galaxy – le film Mercredi 22 avril, 16h00 Ciné-théâtre Louis Aragon Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T16:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T16:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Ciné-théâtre Louis Aragon Rue Jean Jaurès, 62260 Auchel Auchel 62260 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://www.auchel.fr/

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