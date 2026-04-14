Super Mario Galaxy – le film, Ciné-théâtre Louis Aragon, Auchel
Super Mario Galaxy – le film, Ciné-théâtre Louis Aragon, Auchel mercredi 22 avril 2026.
Super Mario Galaxy – le film Mercredi 22 avril, 16h00 Ciné-théâtre Louis Aragon Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T16:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T16:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00
Ciné-théâtre Louis Aragon Rue Jean Jaurès, 62260 Auchel Auchel 62260 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://www.auchel.fr/
pop-conférence
À voir aussi à Auchel (Pas-de-Calais)
- Terra Distillerie, Terra Distillerie, Auchel 1 juin 2026