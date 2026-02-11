Superbus Troyes

Superbus

Le Cube Troyes Aube

18 décembre 2026 20:00:00

fin : 2026-12-18

2026-12-18

Après avoir fêté leurs 20 ans d’existence en 2022, Superbus fait son grand retour avec leur 7ème album OK KO et revisite leurs supertubes “Lola” ft. Hoshi et Nicola Sirkis & Butterfly ft. Rori ! Après un début de tournée complète, le groupe culte vous donne rendez-vous le 18 décembre 2026 au Cube pour une date exceptionnelle. Un retour à une pop-rock explosive qui saura ravir leurs plus grands fans.



Une coproduction Nuits de Champagne et Troyes Emotions .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est

