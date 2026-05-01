Sur la frontière du temps, une relève méditerranéenne Friche de la Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Sur la frontière du temps, une relève méditerranéenne

Du 21/05 au 09/08/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 14h à 19h. Friche de la Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-21 14:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Une proposition de Parallèle, L’Ecole(s) du Sud , Réseau MIRAMAR avec l’Académie Libanaise des Beaux-Arts, DARET, Institut national des Beaux-Arts de Tétouan et Les Ateliers Sauvages, dans le cadre de Saison Méditerranée.

Sur la frontière du temps, une relève méditerranéenne réunit seize artistes issu·es des écoles des Beaux-Arts du Maroc, d’Algérie, du Liban et du sud de la France. À travers une pluralité de disciplines, leurs pratiques s’énoncent en regard de la Méditerranée — comme un lieu d’énonciation qui informe leurs préoccupations et depuis lequel iels agissent.







Le couple en titre instaure une double perspective, à la fois contextuelle et conceptuelle. Si Une relève méditerranéenne désigne une génération et une géographie, Sur la frontière du temps convoque une expression de Michel Foucault dans L’Archéologie du savoir pour décrire un seuil où la continuité s’interrompt un espace à la fois proche et lointain. Les œuvres surgissent de cette condition, entre un passé qui s’actualise sous des formes fragmentaires ou mouvantes, un présent-future traversé par des forces qui le dépassent. La Méditerranée, souvent fantasmée comme un ensemble monolithique, devient ici le lieu d’une négociation temporelle et spatiale. Ses eaux, ses flux et ses strates mémorielles ne sont pas des sujets de représentation ; ils sont des interlocuteurs.







Tout au long de l’exposition, les thématiques du mouvement et du seuil reviennent en écho états d’entre-deux, héritage et métamorphose de la mémoire, intrication de l’histoire et du mythe, ou encore place du vivant non-humain au sein de ces récits. Chaque œuvre s’affirme comme un événement singulier, ancré dans ses propres nécessités. L’exposition procède ainsi d’une logique de la rencontre plutôt que du groupement, résistant à l’injonction d’assigner les œuvres à leur géographie d’origine ou à l’expression d’identités figées. .

Friche de la Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A proposal by Parallèle, L?Ecole(s) du Sud , Réseau MIRAMAR with the Académie Libanaise des Beaux-Arts, DARET, Institut national des Beaux-Arts de Tétouan and Les Ateliers Sauvages, as part of Saison Méditerranée.

L’événement Sur la frontière du temps, une relève méditerranéenne Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille