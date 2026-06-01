Sur la paille, un banquet, Square du 19 mars 1962, Villeurbanne

Sur la paille, un banquet Vendredi 19 juin, 12h30 Square du 19 mars 1962 Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T12:30:00+02:00 – 2026-06-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T12:30:00+02:00 – 2026-06-19T14:30:00+02:00

Pièce radiophonique. Comment se débrouille-t-on pour manger quand les fins de mois sont difficiles ? 40 personnes sont invitées à passer à table pour partager leurs expériences de débrouille, leurs recettes, leur point de vue, écouter des témoignages et faire rimer ripailles avec trouvailles.

Places limitées

À partir de 10 ans

Création

Coproduction des Ateliers Frappaz

Square du 19 mars 1962 230 rue Francis-de-Pressensé 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Comment se débrouille-t-on pour manger quand les fins de mois sont difficiles ? 40 personnes sont invitées à passer à table pour partager leurs expériences.

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