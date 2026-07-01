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AGENDA · Mirabel-aux-Baronnies

Sur la piste des faux monnayeurs Mirabel-aux-Baronnies

jeudi 23 juillet 2026 · Mirabel-aux-Baronnies

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
26110 Mirabel-aux-Baronnies
Département
Drôme
Tarif
11 11 11

Mirabel-aux-Baronnies

Sur la piste des faux monnayeurs

Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13 2026-08-27

Visite animée et insolite de Mirabel aux Baronnies
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Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 65 44 85 

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English :

A Guided and Unusual Tour of Mirabel in the Baronnies

L’événement Sur la piste des faux monnayeurs Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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