AGENDA · Mirabel-aux-Baronnies
Sur la piste des faux monnayeurs Mirabel-aux-Baronnies
jeudi 23 juillet 2026 · Mirabel-aux-Baronnies
Informations pratiques
Mirabel-aux-Baronnies
Sur la piste des faux monnayeurs
Mirabel-aux-Baronnies Drôme
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13 2026-08-27
Visite animée et insolite de Mirabel aux Baronnies
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Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 65 44 85
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English :
A Guided and Unusual Tour of Mirabel in the Baronnies
L’événement Sur la piste des faux monnayeurs Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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