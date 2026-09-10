Sur la piste du lin, Kanndi du Fers, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Informations pratiques

Sur la piste du lin Samedi 19 septembre, 13h30 Kanndi du Fers Finistère

Rdv au village du Fers (Saint-Thégonnec Loc-Eguiner), sam. 19 sept., à 13h30, 14h30 ou 15h30 /

Sur inscription – Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À travers la lecture du patrimoine et les recherches historiques, découvrez comment le lin a marqué le paysage du pays de Morlaix.

Du kanndi où les fils étaient blanchis à la maison du marchand toilier, observez les bâtiments et apprenez à décrypter les traces laissées par cette activité qui a façonné le territoire du XVè au XVIIIè siècle.

Animation gratuite proposée en partenariat avec le service régional de l’Inventaire de la Région Bretagne, dans le cadre de l’enquête sur le patrimoine linier lié aux toiles du pays de Morlaix.

Kanndi du Fers kanndi du ferz 29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Saint-Thégonnec Finistère Bretagne 02 98 78 45 69 https://www.aufilduqueffleuth.bzh/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 78 45 69 »}, {« type »: « email », « value »: « afqp29@gmail.com »}]

Découvrez comment le lin a marqué le paysage du pays de Morlaix.

© Jean-Michel Hélias