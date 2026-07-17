Sur la route d’Omaha, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

Sur la route d’Omaha Vendredi 24 juillet, 14h45 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T14:45:00+02:00 – 2026-07-24T16:08:00+02:00

Fin : 2026-07-24T14:45:00+02:00 – 2026-07-24T16:08:00+02:00

Séance ouverte à tous, conçue pour les parents et leurs nouveau-nés

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=SOM7E »}]

Ciné-bébé – Après une tragédie familiale, Ella et Charlie, deux frères et sœurs, sont réveillés par leur père et emmenés dans un voyage à travers le pays, à la découverte d’un monde nouveau. Au fil…