Sur la route d’Omaha, L’Atalante, Bayonne
vendredi 24 juillet 2026 · L'Atalante · Bayonne
Informations pratiques
Sur la route d’Omaha Vendredi 24 juillet, 14h45 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T14:45:00+02:00 – 2026-07-24T16:08:00+02:00
Fin : 2026-07-24T14:45:00+02:00 – 2026-07-24T16:08:00+02:00
Séance ouverte à tous, conçue pour les parents et leurs nouveau-nés
L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=SOM7E »}]
Ciné-bébé – Après une tragédie familiale, Ella et Charlie, deux frères et sœurs, sont réveillés par leur père et emmenés dans un voyage à travers le pays, à la découverte d’un monde nouveau. Au fil…
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