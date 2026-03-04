Sur la route du bled, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Sur la route du bled 2 juin – 18 juillet Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Début : 2026-06-02T13:00:00+02:00 – 2026-06-02T23:59:59+02:00

Fin : 2026-07-18T00:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00

Découvrez les illustrations de Karine Maincent pour l’album Sur la route du bled écrit par Karim Ressouni-Demigneux aux éditions KILOWATT.Toute l’année, ma mère partait à la recherche de trésors, de cadeaux qui envahissaient le moindre recoin de notre appartement. Le jour venu, mon père les entassait en équilibre sur le toit de notre voiture. En musique, nous prenions alors la route du bled… la route des vacances !

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/sur-la-route-du-bled »}]

© Karine Maincent