Sur les bancs de l’école : le musée autrefois l’école, Le musée Autrefois l’école, Fontenay-le-Comte
samedi 19 septembre 2026 · Le musée Autrefois l'école · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Sur les bancs de l’école : le musée autrefois l’école 19 et 20 septembre Le musée Autrefois l’école Vendée
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ce musée est une vraie immersion dans une classe telle qu’elle a existé au siècle dernier. Retour en enfance pour les anciens, lieu de découverte pour les plus jeunes, le regard suit tour à tour les petits lits de maternelle, les moyens audio-visuels éducatifs d’antan, les tables, le poêle, les tableaux noirs, les compendiums, les livres de classe, la tenue d’époque des écoliers (blouses, galoches)…
Le musée Autrefois l’école 93 rue de la République Fontenay le comte 85200 Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire
Ce musée est une vraie immersion dans une classe telle qu’elle a existé au siècle dernier. Retour en enfance pour les anciens, lieu de découverte pour les plus jeunes, le regard suit tour à tour les…
Amicale laïque
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