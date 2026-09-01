Informations pratiques

Liancourt-Saint-Pierre

Sur les Chemins d’Antan

1 rue de la gare Liancourt-Saint-Pierre Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Exposition de photos, cartes postales anciennes sur la vie rurale d’autrefois.

Exposition de matériels et outils agricoles anciens.

Démonstration de débardage de bois par les chevaux (le samedi uniquement).

Balades en calèche dans le village (5€ par personne).

Marché de producteurs et artisans locaux.

Petits animaux de la ferme.

Buvette, gâteaux, crêpes et glaces sur place.

Exposition de photos, cartes postales anciennes sur la vie rurale d’autrefois.

Exposition de matériels et outils agricoles anciens.

Démonstration de débardage de bois par les chevaux (le samedi uniquement).

Balades en calèche dans le village (5€ par personne).

Marché de producteurs et artisans locaux.

Petits animaux de la ferme.

Buvette, gâteaux, crêpes et glaces sur place. .

1 rue de la gare Liancourt-Saint-Pierre 60240 Oise Hauts-de-France +33 7 86 71 70 27 liancourtsaintpierre.patrimoine@gmail.com

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English :

Exhibition of photos and vintage postcards depicting rural life of the past.

Exhibition of vintage farm equipment and tools.

Demonstration of log hauling by horses (Saturdays only).

Horse-drawn carriage rides through the village (5? per person).

Market featuring local farmers and artisans.

Small farm animals.

Refreshments, cakes, crêpes, and ice cream available on site.

L’événement Sur les Chemins d’Antan Liancourt-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre