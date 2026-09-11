Sur les pas de Jean Zay, Lycée Jean Zay, Orléans

Informations pratiques

Sur les pas de Jean Zay Samedi 19 septembre, 15h00 Lycée Jean Zay Loiret

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Circuit commenté autour des lieux où Jean Zay a étudié, vécu et agi, en hommage à ce grand homme assassiné par la milice de Vichy en juin 1944.

Lycée Jean Zay 2 rue Ferdinand Buisson, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Départ du circuit « Sur les pas de Jean Zay ».

Circuit commenté autour des lieux où Jean Zay a étudié, vécu et agi, en hommage à ce grand homme assassiné par la milice de Vichy en juin 1944.

© Cercle Jean Zay