Sur les pas de Jean Zay, Lycée Jean Zay, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Lycée Jean Zay · Orléans
Informations pratiques
Sur les pas de Jean Zay Samedi 19 septembre, 15h00 Lycée Jean Zay Loiret
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Circuit commenté autour des lieux où Jean Zay a étudié, vécu et agi, en hommage à ce grand homme assassiné par la milice de Vichy en juin 1944.
Lycée Jean Zay 2 rue Ferdinand Buisson, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Départ du circuit « Sur les pas de Jean Zay ».
Circuit commenté autour des lieux où Jean Zay a étudié, vécu et agi, en hommage à ce grand homme assassiné par la milice de Vichy en juin 1944.
© Cercle Jean Zay
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