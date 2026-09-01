Informations pratiques

Arette

Sur les pas des mousquetaires

Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Nouvelle journée d’animations Sur les pas des Mousquetaires

– 16h Démonstration d’escrime par la Section Paloise, danse avec le Collectif Passepieds et goûter pour les enfants.

– 18h Pose plaque AERA à la Maison du Barétous.

– 20h Repas convivial avec la Compagnie des Mousquetaires. .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 90 82 annemarie.petuya@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sur les pas des mousquetaires

L’événement Sur les pas des mousquetaires Arette a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn