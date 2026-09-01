Sur les pas des mousquetaires Arette
samedi 26 septembre 2026 · Arette
Informations pratiques
Arette
Sur les pas des mousquetaires
Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Nouvelle journée d’animations Sur les pas des Mousquetaires
– 16h Démonstration d’escrime par la Section Paloise, danse avec le Collectif Passepieds et goûter pour les enfants.
– 18h Pose plaque AERA à la Maison du Barétous.
– 20h Repas convivial avec la Compagnie des Mousquetaires. .
Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 90 82 annemarie.petuya@gmail.com
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English : Sur les pas des mousquetaires
L’événement Sur les pas des mousquetaires Arette a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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