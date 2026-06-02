Vie sauvage des petites bêtes Sortie CPIE Arette
Vie sauvage des petites bêtes Sortie CPIE Arette dimanche 27 septembre 2026.
Arette
Vie sauvage des petites bêtes Sortie CPIE
Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Pour un moment familial en pleine nature, entrez dans le monde mystérieux et passionnant des petites bêtes ! Après un moment d’observation et de recherche, petits et grands pourront construire un abris à insecte pour l’hiver. Abeilles solitaires, perce-oreilles, chrysopes… à vous de choisir !
A partir de 4 ans, niveau débutant. .
Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 cpiebearn@gmail.com
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English : Vie sauvage des petites bêtes Sortie CPIE
L’événement Vie sauvage des petites bêtes Sortie CPIE Arette a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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