Arette

Vie sauvage des petites bêtes Sortie CPIE

Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Pour un moment familial en pleine nature, entrez dans le monde mystérieux et passionnant des petites bêtes ! Après un moment d’observation et de recherche, petits et grands pourront construire un abris à insecte pour l’hiver. Abeilles solitaires, perce-oreilles, chrysopes… à vous de choisir !

A partir de 4 ans, niveau débutant. .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 cpiebearn@gmail.com

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English : Vie sauvage des petites bêtes Sortie CPIE

L’événement Vie sauvage des petites bêtes Sortie CPIE Arette a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn