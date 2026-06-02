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Vie sauvage des petites bêtes Sortie CPIE Arette

Vie sauvage des petites bêtes Sortie CPIE Arette

Vie sauvage des petites bêtes Sortie CPIE Arette dimanche 27 septembre 2026.

Ville : 64570 Arette

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 4 4 4 Tarif réduit

Arette

Vie sauvage des petites bêtes Sortie CPIE

Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Pour un moment familial en pleine nature, entrez dans le monde mystérieux et passionnant des petites bêtes ! Après un moment d’observation et de recherche, petits et grands pourront construire un abris à insecte pour l’hiver. Abeilles solitaires, perce-oreilles, chrysopes… à vous de choisir !
A partir de 4 ans, niveau débutant.   .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98  cpiebearn@gmail.com

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English : Vie sauvage des petites bêtes Sortie CPIE

L’événement Vie sauvage des petites bêtes Sortie CPIE Arette a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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