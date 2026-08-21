Sur les pas des petits fils de Charlemagne, Musée de la Bataille de Fontenoy, Fontenoy

Informations pratiques

Sur les pas des petits fils de Charlemagne Samedi 19 septembre, 15h00 Musée de la Bataille de Fontenoy Yonne

participation 2€ pour la randonnée, tarifs réduits pour tous pour la visite du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Pour faire revivre le site classé de la Bataille de Fontenoy, l’association Fontanetum envisage d’aménager un nouveau circuit de découverte, venez le découvrir en exclusivité.

En partenariat avec le comité des Fêtes de Fontenoy, ils vous proposent une randonnées racontées de 8km env. retraçant les temps forts de la bataille de Fontenoy sur les lieux même de la bataille.

Musée de la Bataille de Fontenoy 3 rue Saint Marien 89520 Fontenoy Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 44 02 18 https://www.bataille-fontenoy841.fr C’est à Fontenoy-en-Puisaye qu’eut lieu le 25 juin 841, l’importante bataille qui opposa les trois petits fils de Charlemagne : Lothaire, Louis le Germanique et Charles le Chauve, prélude au traité de Verdun signé en 843 qui consomma le partage de l’Empire .

Le Musée de la Bataille de Fontenoy initié par la commune de Fontenoy a été aménagé et est animé par l’association Fontanetum 841. Parking, place de l’église en face

Pour faire revivre le site classé de la Bataille de Fontenoy, l’association Fontanetum envisage d’aménager un nouveau circuit de découverte, venez le découvrir en exclusivité.

© Comité des fêtes de Fontenoy