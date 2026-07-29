Informations pratiques

Périgueux

Sur les toits de la cathédrale Saint-Front

1 Place de la Clautre Périgueux Dordogne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 11:00:00

fin : 2026-09-21 12:00:00

Date(s) :

2026-09-21 2026-10-05 2026-10-12 2026-10-19 2026-10-26

Accédez aux toits de la cathédrale avec Périgueux à vos pieds ! En déambulant entre les clochetons et les coupoles, vous porterez un nouveau regard sur cette architecture romano-byzantine unique.

Durée de visite 1h

Sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Organisé par la Ville d’Art et d’Histoire

Réservation conseillée. Groupes limités à 10 personnes.

Enfants acceptés à partir de 8 ans.

Réservation en ligne ou auprès de l’Office de Tourisme Destination Périgueux.

Règlement à l’Office de Tourisme Destination Périgueux. .

1 Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22

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English : Sur les toits de la cathédrale Saint-Front

L’événement Sur les toits de la cathédrale Saint-Front Périgueux a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Communal de Périgueux