Sur les toits de la cathédrale Saint-Front Périgueux
lundi 21 septembre 2026 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Sur les toits de la cathédrale Saint-Front
1 Place de la Clautre Périgueux Dordogne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 11:00:00
fin : 2026-09-21 12:00:00
Date(s) :
2026-09-21 2026-10-05 2026-10-12 2026-10-19 2026-10-26
Accédez aux toits de la cathédrale avec Périgueux à vos pieds ! En déambulant entre les clochetons et les coupoles, vous porterez un nouveau regard sur cette architecture romano-byzantine unique.
Durée de visite 1h
Sous réserve de conditions météorologiques favorables.
Organisé par la Ville d’Art et d’Histoire
Réservation conseillée. Groupes limités à 10 personnes.
Enfants acceptés à partir de 8 ans.
Réservation en ligne ou auprès de l’Office de Tourisme Destination Périgueux.
Règlement à l’Office de Tourisme Destination Périgueux. .
1 Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sur les toits de la cathédrale Saint-Front
L’événement Sur les toits de la cathédrale Saint-Front Périgueux a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Itinéraire Baroque Prélude Concert d’Orgue Bach Place de la Cité Périgueux 29 juillet 2026
- CONCERT D’ORGUE Périgueux 29 juillet 2026
- Les vacances au musée Autour de l’oeuvre de Michel Batlle Périgueux 30 juillet 2026
- Mon quartier s’anime (Gour de l’Arche / le Toulon ) Visite ludique du Sans Réserve Local 800, chemin de lamonzie Périgueux 30 juillet 2026
- Mon quartier s’anime (Gour de l’Arche / le Toulon) L’entraide Lecture Kamishibaï et création de marque-pages Local 800, chemin de lamonzie Périgueux 31 juillet 2026