Sur les traces de la 2e D.B. du Général Leclerc Hôtel du Département Alençon

Informations pratiques

Alençon

Sur les traces de la 2e D.B. du Général Leclerc

Hôtel du Département 27 Boulevard de Strasbourg Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 13:45:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-26

Envie de (re)découvrir un pan important de l’histoire de l’Orne et de la Seconde Guerre mondiale ? Le Conseil départemental de l’Orne vous propose d’emprunter les traces de la 2e DB du Général Leclerc et de découvrir les enjeux de la libération du territoire. Au départ d’Alençon, le circuit de ces visites en bus commentées par Christophe Bayard, professeur d’histoire et de géographie passionné de la Seconde Guerre mondiale et président de l’association Vive la Résistance, passe successivement par Champfleur, la forêt d’Ecouves et Médavy, Carrouges, Ecouché, Fleuré, Exmes. Il mène ensuite sur les lieux stratégiques de la bataille de Falaise-Chambois avant de retourner sur Alençon. Un coup de projecteur est fait sur la libération d’Alençon, première ville française à avoir été libérée sous commandement français et plus largement sur le département de l’Orne. Ce circuit historique souligne les liens particuliers et l’attachement très fort qui unissent le Département de l’Orne au plus admiré de nos libérateurs. Il permet également de découvrir ou redécouvrir le charme du paysage normand. Sur réservation. Départ à 14 h à l’Hôtel du Département à Alençon (accueil dès 13 h 45). Retour en fin d’après-midi à Alençon. Règlement à l’accueil de l’Hôtel du Département . .

Hôtel du Département 27 Boulevard de Strasbourg Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 81 60 00

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English : Sur les traces de la 2e D.B. du Général Leclerc

L’événement Sur les traces de la 2e D.B. du Général Leclerc Alençon a été mis à jour le 2026-07-08 par Orne Tourisme