Sur les traces de la restauration de l’église réhabilitée en domaine viticole, Domaines AUVIGUE, Fuissé

Informations pratiques

Sur les traces de la restauration de l’église réhabilitée en domaine viticole Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Domaines AUVIGUE Saône-et-Loire

Visites guidées proposées à horaires définis sur réservation : 12€ / personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, les Domaines Auvigue invitent à découvrir un lieu empreint d’histoire : l’ancienne église de Fuissé, aujourd’hui réhabilitée pour accueillir la vinification et l’élevage des Pouilly-Fuissé et des vins blancs du Mâconnais.

Au cœur d’une scénographie dédiée, retraçant les différentes étapes des travaux, le parcours de visite conduit à travers chaque espace de l’édifice. Il met en lumière les choix d’aménagement et révèle, à chaque détail, la volonté de préserver l’âme du lieu tout en l’adaptant aux exigences d’un chai contemporain.

Tout au long de la visite, les équipes partagent les partis pris architecturaux et techniques qui ont accompagné cette transformation, illustrant un dialogue subtil entre héritage patrimonial et innovation.

Une expérience à la fois sensible et pédagogique, où l’histoire du lieu se prolonge aujourd’hui à travers l’expression des vins. La visite se termine par une dégustation.

Domaines AUVIGUE 100 place saint germain Fuissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.loron.fr/evenement/ »}]

À l’occasion des Journées du Patrimoine, les Domaines Auvigue invitent à découvrir un lieu empreint d’histoire : l’ancienne église de Fuissé, aujourd’hui réhabilitée pour accueillir la vinification …

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