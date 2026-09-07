Sur les traces des archives d’Orléans : voyages dans la ville et dans le temps du Moyen Âge à nos jours. Visite pédestre., Square Abbé-Desnoyers, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Square Abbé-Desnoyers · Orléans
Informations pratiques
Sur les traces des archives d’Orléans : voyages dans la ville et dans le temps du Moyen Âge à nos jours. Visite pédestre. Samedi 19 septembre, 15h00 Square Abbé-Desnoyers Loiret
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Au gré d’une visite pédestre d’1h30 dans le centre d’Orléans, les Archives municipales et métropolitaines d’Orléans proposent de découvrir l’histoire des archives d’Orléans par le prisme de bâtiments emblématiques où elles ont été conservées depuis le Moyen Âge.
Réservation à partir du 1er septembre 2026.
Square Abbé-Desnoyers Square Abbé-Desnoyers, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 79 23 69 »}]
Visite pédestre d’1h30 dans le centre d’Orléans.
Archives d’Orléans
À voir aussi à Orleans (Loiret)
- Festival Hop Pop Hop Orléans 11 septembre 2026
- Cours d’Histoire de l’Art, Musée des Beaux Arts, Orléans 12 septembre 2026
- Afterwork de rentrée DLV X LAB’O, LAB’O Village by CA, Orléans 15 septembre 2026
- Festival de cinéma d’Orléans Les Invizibles Orléans 16 septembre 2026
- Visite guidée par un magistrat, Hôtel Pommeret – Chambre régionale des comptes, Orléans 18 septembre 2026