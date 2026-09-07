Sur les traces des chauves-souris, Réserve Naturelle du Marais d’Orx, Labenne

Informations pratiques

Sur les traces des chauves-souris Vendredi 11 septembre, 20h00 Réserve Naturelle du Marais d’Orx Landes

Sur inscription – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Discrètes, fascinantes et souvent mal connues, les chauves-souris sont les seuls mammifères capables de voler activement. Pourtant, leur présence passe souvent inaperçue. À la tombée de la nuit, elles quittent leurs refuges pour partir à la recherche de nourriture et jouent alors un rôle essentiel dans nos écosystèmes, notamment en régulant les populations d’insectes.

Mais comment vivent-elles ? Où se cachent-elles pendant la journée ? Comment parviennent-elles à se déplacer et à chasser dans l’obscurité ? Et pourquoi certaines espèces sont-elles aujourd’hui menacées ?

Avant de partir à leur rencontre, prenons un moment pour découvrir ces étonnants mammifères nocturnes, mieux comprendre leur mode de vie et déconstruire quelques idées reçues.

Puis, place à l’observation et à l’écoute ! Équipés de détecteurs à ultrasons, nous tenterons de repérer les chauves-souris en activité et de percevoir les sons qu’elles émettent, habituellement inaudibles pour nous.

Une immersion au cœur de la nuit pour découvrir autrement ces animaux essentiels et pourtant si mystérieux.

Prévoir des chaussures et une tenue adaptées, ainsi qu’une lampe frontale.

Réserve Naturelle du Marais d’Orx 1005 route du marais,40530 Labenne Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.reserve-naturelle-marais-orx.fr/decouvrir/reservez-votre-visite »}]

Découvrez le monde fascinant des chauves-souris et apprenez à mieux connaître ces étonnants mammifères nocturnes, leur mode de vie, leurs secrets et leur rôle essentiel dans la nature.

RNN du Marais d’Orx