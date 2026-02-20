SUR LES TRACES DES LOUTRES À MONTPELLIER

Place Charles de Gaulle Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-20

La loutre fait son grand retour à Montpellier après en avoir disparu au cours du siècle dernier.

Le temps d’une déambulation sur les berges du Lez, apprenez à rechercher les traces discrètes laissées par cet animal dans son habitat et à mieux le connaître.

Visite en français

La loutre fait son grand retour à Montpellier après en avoir disparu au cours du siècle dernier.

Le temps d’une déambulation sur les berges du Lez, apprenez à rechercher les traces discrètes laissées par cet animal dans son habitat et à mieux le connaître.

La loutre étant un animal sauvage, elle ne sera pas observable lors de cette promenade. En revanche, votre animateur vous montrera des photos et vidéos de l’animal sur les lieux que vous fréquenterez.

Réservation obligatoire

INFORMATIONS:

Arrêt de tramway Charles de Gaulle (ligne 2)

Place Charles de Gaulle, Castelnau-le-Lez

LE BON PLAN

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Place Charles de Gaulle Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The otter is making a comeback in Montpellier after having disappeared during the last century.

Take a stroll along the banks of the River Lez, and learn how to find the discreet traces left by this animal in its habitat, and get to know it better.

L’événement SUR LES TRACES DES LOUTRES À MONTPELLIER Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-02-18 par 34 OT MONTPELLIER