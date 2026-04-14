ArchéoChrono, âge du Fer : Qui sont les Gaulois ?, Espace Culturel Pierre Fournel, Castelnau-le-Lez

ArchéoChrono, âge du Fer : Qui sont les Gaulois ? 13 et 14 juin Espace Culturel Pierre Fournel Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fini le cliché du paysan moustachu qui arpente sa forêt ainsi que celui, tenace, du guerrier à la résistance farouche ! L’archéologie préventive permet désormais de mieux connaître la complexité de la civilisation celtique qui, entre 800 et 51 avant J.-C., s’étendait sur une grande partie du territoire actuel de la France.

Exposition conçue et réalisée par l’Inrap.

Espace Culturel Pierre Fournel 21 rue Armand Barbès 34170 Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie 0467142740 http://www.castelnau-le-lez.fr https://www.facebook.com/castelnaulelez/?locale=fr_FR Espace Culturel Pierre Fournel est situé dans le centre historique de Castelnau-le-Lez, au pied des vestiges du castellum novum à l’origine de la ville et de son nom. Il abrite la direction de la culture. Parkings en centre ville, tram ligne 2 arrêt Charles de Gaulle. Accessible PMR.

Fini le cliché du paysan moustachu qui arpente sa forêt ainsi que celui, tenace, du guerrier à la résistance farouche ! L’archéologie préventive permet désormais de mieux connaître la complexité de …

©Ville de Castelnau-le-Lez