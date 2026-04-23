JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE CASTELNAU-LE-LEZ Castelnau-le-Lez

Castelnau-le-Lez

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE CASTELNAU-LE-LEZ

21 Rue Armand Barbès Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Le programme des Journées européennes de l’archéologie à Castelnau le Lez les 12,13 et 14 juin 2026

Le programme des Journées européennes de l’archéologie à Castelnau le Lez les 12,13 et 14 juin 2026

►Vendredi 12 juin à 18h30 à l’Espace Culturel Pierre Fournel

Conférence Castelnau-le-Lez, chemin de la Madrague une nouvelle fenêtre sur l’agglomération entre Protohistoire et Antiquité, et permanence au Moyen Âge

Une nouvelle fenêtre sur l’Histoire de Castelnau-le-Lez et de l’agglomération de Sextantio a été ouverte lors d’une opération préventive en 2024. Elle a permis d’exhumer les vestiges successifs de l’agglomération gauloise antérieure au III e s. av. J.-C., de l’urbanisme gallo-romain jusqu’à II e s., avec des éléments montrant l’acculturation des populations locales aux coutumes romaines, et la permanence de l’occupation du site au Moyen Âge jusqu’au XV e s.

Animée par David Tosna, responsable de recherches archéologiques à l’Inrap.

Durée 1h environ

Entrée libre

►Exposition

ArchéoChrono âge du Fer Qui sont les Gaulois ?

Conçue et réalisée par l’Inrap

Fini le cliché du paysan moustachu qui arpente sa forêt ainsi que celui, tenace, du guerrier à la résistance farouche ! L’archéologie préventive permet désormais de mieux connaître la complexité de la civilisation celtique qui, entre 800 et 51 avant J.-C., s’étendait sur une grande partie du territoire actuel de la France.

Samedi et dimanche, de 10h à 18h.

Entrée libre, à voir en famille.

►Conférences-flash

Des origines à Castelnau

Venez redécouvrir l’histoire du territoire communal, des premières traces d’occupation à la naissance de Castelnau, en passant par la colline de Substantion, tour à tour oppidum gaulois, agglomération-étape gallo-romaine sur la Via Domitia et chef-lieu comtal au Moyen Âge.

Animées par David Boyer, guide-conférencier

Durée 1h environ

Samedi à 10h30 et 15h

Dimanche à 10h30

Entrée libre

►Atelier

Atelier Archéo Kézako ?, pour les 7-12 ans

Deviens un archéologue en herbe, découvre les étapes, outils et techniques d’une fouille archéologique et crée ta propre stratigraphie.

Durée 1h environ

Samedi à 10h30, 15h

Dimanche à 10h30

Gratuit Réservation obligatoire au 04.67.14.27.40 .

21 Rue Armand Barbès Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 4 67 14 27 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE CASTELNAU-LE-LEZ

The program for the European Archaeology Days in Castelnau le Lez on June 12, 13 and 14, 2026

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE CASTELNAU-LE-LEZ Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT MONTPELLIER