Atelier : Archéo Kézako ?, Espace Culturel Pierre Fournel, Castelnau-le-Lez

Atelier : Archéo Kézako ? 13 et 14 juin Espace Culturel Pierre Fournel Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00

Deviens un archéologue en herbe, découvre les étapes, outils et techniques d’une fouille archéologique et crée ta propre stratigraphie.

Pour les 7-12 ans

Espace Culturel Pierre Fournel 21 rue Armand Barbès 34170 Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie 0467142740 http://www.castelnau-le-lez.fr https://www.facebook.com/castelnaulelez/?locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 04.67.14.27.40 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@castelnau-le-lez.fr »}] Espace Culturel Pierre Fournel est situé dans le centre historique de Castelnau-le-Lez, au pied des vestiges du castellum novum à l’origine de la ville et de son nom. Il abrite la direction de la culture. Parkings en centre ville, tram ligne 2 arrêt Charles de Gaulle. Accessible PMR.

Deviens un archéologue en herbe, découvre les étapes, outils et techniques d’une fouille archéologique et crée ta propre stratigraphie.

©Ville de Castelnau-le-Lez