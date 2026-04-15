Conférences-flash: Des origines à Castelnau, Espace Culturel Pierre Fournel, Castelnau-le-Lez
Conférences-flash: Des origines à Castelnau, Espace Culturel Pierre Fournel, Castelnau-le-Lez samedi 13 juin 2026.
Conférences-flash: Des origines à Castelnau 13 et 14 juin Espace Culturel Pierre Fournel Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T11:30:00+02:00
Venez redécouvrir l’histoire du territoire communal, des premières traces d’occupation à la naissance de Castelnau, en passant par la colline de Substantion, tour à tour oppidum gaulois, agglomération-étape gallo-romaine sur la Via Domitia et chef-lieu comtal au Moyen Âge.
Conférences animées par David Boyer, guide-conférencier
Espace Culturel Pierre Fournel 21 rue Armand Barbès 34170 Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie 0467142740 http://www.castelnau-le-lez.fr https://www.facebook.com/castelnaulelez/?locale=fr_FR Espace Culturel Pierre Fournel est situé dans le centre historique de Castelnau-le-Lez, au pied des vestiges du castellum novum à l’origine de la ville et de son nom. Il abrite la direction de la culture. Parkings en centre ville, tram ligne 2 arrêt Charles de Gaulle. Accessible PMR.
Venez redécouvrir l’histoire du territoire communal, des premières traces d’occupation à la naissance de Castelnau, en passant par la colline de Substantion, tour à tour oppidum gaulois, sur la Via …
© Ville de Castelnau-le-Lez
À voir aussi à Castelnau-le-Lez (Hérault)
- SUR LES TRACES DES LOUTRES À MONTPELLIER Castelnau-le-Lez 25 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Clinique Bourgès, Castelnau-le-Lez 1 mai 2026
- ArchéoChrono, âge du Fer : Qui sont les Gaulois ?, Espace Culturel Pierre Fournel, Castelnau-le-Lez 13 juin 2026
- Atelier : Archéo Kézako ?, Espace Culturel Pierre Fournel, Castelnau-le-Lez 13 juin 2026