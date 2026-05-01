Castelnau-le-Lez

FÊTE DES COULEURS !

141-629 Allée du Parc Montplaisir Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Parc Monplaisir à Castelnau-le-Lez se transforme en terrain de fête à l’occasion de la Fête des Couleurs !

Au programme dès 16h30 défis sportifs, ateliers créatifs, jeux en famille, espace petite enfance, gratiferia et animations festives pour tous les âges. Entre maquillage, photobooth et ambiance conviviale, chacun trouvera de quoi s’amuser.

Le Parc Monplaisir à Castelnau-le-Lez se transforme en terrain de fête à l’occasion de la Fête des Couleurs !

Au programme dès 16h30 défis sportifs, ateliers créatifs, jeux en famille, espace petite enfance, gratiferia et animations festives pour tous les âges. Entre maquillage, photobooth et ambiance conviviale, chacun trouvera de quoi s’amuser.

À partir de 18h, les rythmes de la Batucanfare feront vibrer le parc avant le grand final la Holi Party à 20h avec DJ CProd et ses célèbres jets de poudres colorées écoresponsables. Foodtrucks et rafraîchissements seront également présents sur place pour prolonger la soirée dans une ambiance haute en couleur. .

141-629 Allée du Parc Montplaisir Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie culture@castelnau-le-lez.fr

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English : FÊTE DES COULEURS !

Castelnau-le-Lez?s Parc Monplaisir is transformed into a party ground for the Fête des Couleurs!

On the program from 4:30pm: sporting challenges, creative workshops, family games, a children’s area, a gratiferia and festive entertainment for all ages. With face painting, photobooths and a friendly atmosphere, there’s something for everyone to enjoy.

L’événement FÊTE DES COULEURS ! Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT MONTPELLIER