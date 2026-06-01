FÊTE DE LA SAINT JEAN Castelnau-le-Lez
FÊTE DE LA SAINT JEAN Castelnau-le-Lez jeudi 18 juin 2026.
Castelnau-le-Lez
FÊTE DE LA SAINT JEAN
Place de la Liberté Castelnau-le-Lez Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-18
Du jeudi 18 au dimanche 21 juin 2026, retrouvons-nous en famille ou entre amis pour célébrer le solstice d’été à l’occasion de la Fête de la Saint-Jean ! Cette année, les festivités commenceront exceptionnellement dès le jeudi, et non le vendredi, afin d’offrir aux Castelnauviennes et aux Castelnauviens une journée supplémentaire placée sous le signe de la convivialité.
Du jeudi 18 au dimanche 21 juin 2026, retrouvons-nous en famille ou entre amis pour célébrer le solstice d’été à l’occasion de la Fête de la Saint-Jean ! Cette année, les festivités commenceront exceptionnellement dès le jeudi, et non le vendredi, afin d’offrir aux Castelnauviennes et aux Castelnauviens une journée supplémentaire placée sous le signe de la convivialité. Et bien sûr, le traditionnel feu d’artifice sera au rendez-vous !
Ouverture le jeudi 18 juin à 19h00 sur la place de la Liberté
• Apéritif musical d’ouverture avec le groupe Apollo Fish
• Animations pour enfants
Animations pour enfants et apéritif musical le vendredi 19 juin
• 18h30 → 22h00 Parc de châteaux gonflables géants pour les enfants dans la cour de l’école Mario-Roustan
• 19h15 Soirée officielle et festive sur la place de l’Europe Simone-Veil
Discours d’ouverture de Monsieur le Maire Julien Miro
Apéritif musical offert par la municipalité avec des produits des commerçants castelnauviens et l’orchestre The Majestics
Foot, apéritif musical, animations, feu d’artifice et soirée Extravaganza le samedi 20 juin
• 9h30 Tournoi de football A7 pour une matinée sportive à la Halle des Perrières
• 12h00 Apéritif musical festif avec le groupe The What Else sur la place de la Liberté
• 16h00 → 22h00 Parc de châteaux gonflables géants pour les enfants dans la cour de l’école Mario-Roustan
• Soirée festive sur la place de l’Europe Simone-Veil
19h00 Apéritif musical avec DJ Morelli
22h30 Feu d’artifice musical
23h00 Soirée Extravaganza
Jeux, repas dansant, goûter et apéritif de clôture au parc Monplaisir le dimanche 21 juin
• 10h30 Journée intergénérationnelle jeux aquatiques, toboggans et structures gonflables
• 12h00 Repaspar le Comité des fêtes castelnauvien sur réservation au 06 80 54 81 30 ou àmoyensgeneraux@castelnau-le-lez.fr (17€ paëlla, glace et verre de vin ou eau). Plateau dansant, accessible sans réservation, animé par l’orchestre Dynamics
• 16h30 Goûter offert par le Comité des fêtes castelnauvien
• 19h00 Apéritif de clôture dans une ambiance gipsy avec Los Kemados Gipsy .
Place de la Liberté Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie
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English :
From Thursday, June 18 to Sunday, June 21, 2026, come together with family and friends to celebrate the summer solstice at the Fête de la Saint-Jean! This year, the festivities will exceptionally begin on Thursday, rather than Friday, to offer Castelnauviennes and Castelnauviens an extra day of conviviality.
L’événement FÊTE DE LA SAINT JEAN Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OT MONTPELLIER
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