Sur les traces des marmottes Arette
Sur les traces des marmottes Arette mercredi 19 août 2026.
Arette
Sur les traces des marmottes
Maison de la Pierre Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:30:00
fin : 2026-08-19 12:30:00
Date(s) :
2026-08-19
En compagnie d’un accompagnateur en montagne diplômé, partez le temps d’une balade facile à la découverte de la montagne et ses spécificités observez les rapaces, apprenez à identifier les traces d’animaux, saluez le berger, approchez les marmottes !
Dès 6 ans, sur réservation.
Rendez-vous au bureau de l’Office de Tourisme des Pyrénées béarnaises à La Pierre Saint-Martin. .
Maison de la Pierre Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09 lapierresaintmartin@pyrenees-bearnaises.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sur les traces des marmottes
L’événement Sur les traces des marmottes Arette a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Arette (Pyrénées-Atlantiques)
- Culture et vous en Haut-Béarn Des livres et des voix CENTRE CULTUREL AMBILLE Arette 24 avril 2026
- Culture et vous en Haut-Béarn Le rendez-vous des histoires du mercredi CENTRE CULTUREL AMBILLE Arette 29 avril 2026
- N°18 Le chemin de la transhumance Arette Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- N°10 Barétous Crêtes d’Issor Arette Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- De La Pierre Saint-Martin à Lescun Arette Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026