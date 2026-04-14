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Sur les traces des marmottes Arette

Sur les traces des marmottes Arette

Sur les traces des marmottes Arette mercredi 26 août 2026.

Adresse : Maison de la Pierre

Ville : 64570 Arette

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 14 14 14 Tarif de base plein tarif

Arette

Sur les traces des marmottes

Maison de la Pierre Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 09:30:00
fin : 2026-08-26 12:30:00

Date(s) :
2026-08-26

En compagnie d’un accompagnateur en montagne diplômé, partez le temps d’une balade facile à la découverte de la montagne et ses spécificités observez les rapaces, apprenez à identifier les traces d’animaux, saluez le berger, approchez les marmottes !
Dès 6 ans, sur réservation.
Rendez-vous au bureau de l’Office de Tourisme des Pyrénées béarnaises à La Pierre Saint-Martin.   .

Maison de la Pierre Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09  lapierresaintmartin@pyrenees-bearnaises.com

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English : Sur les traces des marmottes

L’événement Sur les traces des marmottes Arette a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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