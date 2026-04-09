Batz-sur-Mer

Sur les traces des personnalités de Batz-sur-Mer: lumière sur Jean Fréour

Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:30:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

VISITES GUIDÉES

Sur les traces des personnalités de

Batz-sur-Mer lumière sur Jean Fréour

16H30 1H30

Au cours de cette visite, vous (re)découvrirez la commune à travers le regard des artistes qui l’ont traversée, peintres, écrivains, sculpteur…

Leurs oeuvres sont imprégnées des paysages et du patrimoine local et nous partirons à leur rencontre. Pour cette visite spéciale une mise en lumière sera faite sur Jean Fréour, sculpteur et figure emblématique de Batz-sur-Mer, dont la propriété, désormais ouverte au public, accueille cette année la nouvelle édition de Jazz et Patrimoine au coeur de son agréable parc.

>> Gratuites mais sur inscription obligatoire à l’Office de tourisme.

office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr .

Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

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English :

L’événement Sur les traces des personnalités de Batz-sur-Mer: lumière sur Jean Fréour Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44