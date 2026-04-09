Sur les traces des personnalités de Batz-sur-Mer: lumière sur Jean Fréour Batz-sur-Mer
Sur les traces des personnalités de Batz-sur-Mer: lumière sur Jean Fréour Batz-sur-Mer samedi 27 juin 2026.
Batz-sur-Mer
Sur les traces des personnalités de Batz-sur-Mer: lumière sur Jean Fréour
Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:30:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
VISITES GUIDÉES
Sur les traces des personnalités de
Batz-sur-Mer lumière sur Jean Fréour
16H30 1H30
Au cours de cette visite, vous (re)découvrirez la commune à travers le regard des artistes qui l’ont traversée, peintres, écrivains, sculpteur…
Leurs oeuvres sont imprégnées des paysages et du patrimoine local et nous partirons à leur rencontre. Pour cette visite spéciale une mise en lumière sera faite sur Jean Fréour, sculpteur et figure emblématique de Batz-sur-Mer, dont la propriété, désormais ouverte au public, accueille cette année la nouvelle édition de Jazz et Patrimoine au coeur de son agréable parc.
>> Gratuites mais sur inscription obligatoire à l’Office de tourisme.
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr .
Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
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L’événement Sur les traces des personnalités de Batz-sur-Mer: lumière sur Jean Fréour Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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