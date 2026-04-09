Festival Jazz et Patrimoine Parc du Petit Bois Batz-sur-Mer

Batz-sur-Mer

Festival Jazz et Patrimoine

Parc du Petit Bois 7 rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:30:00

fin : 2026-06-27 21:00:00

Date(s) :

2026-06-27

FESTIVAL JAZZ & PATRIMOINE

SAMEDI 27 JUIN

DE 16H30 À 21H

Parc Jean & Soizik Fréour

Depuis 2016, Jazz et Patrimoine est organisé par les trois Petites Cités de Caractère ® de Loire-Atlantique le vendredi à Piriac-sur-Mer, le samedi à Batz-sur-Mer, et le dimanche au Croisic.

VISITES GUIDÉES

Sur les traces des personnalités de Batz-sur-Mer lumière sur Jean Fréour

16H30 1H30

Au cours de cette visite, vous (re)découvrirez la commune à travers le regard des artistes qui l’ont traversée, peintres, écrivains, sculpteur…

Leurs oeuvres sont imprégnées des paysages et du patrimoine local et nous partirons à leur rencontre. Pour cette visite spéciale une mise en lumière sera faite sur Jean Fréour, sculpteur et figure emblématique de Batz-sur-Mer, dont la propriété, désormais ouverte au public, accueille cette année la nouvelle édition de Jazz et Patrimoine au coeur de son agréable parc.

Lecture du paysage depuis la Tour Saint-Guénolé

18H30 45 min

Profitez de cet évènement pour prendre de la hauteur, avec un point de vue unique à 360° en haut de la tour de l’église Saint-Guénolé, en montant les 184 marches. La guide conférencière Fanny Chaigneau vous attendra en haut de la Tour Saint-Guénolé pour une lecture de paysage.

>> Gratuites mais sur inscription obligatoire à l’Office de tourisme.

office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

INITIATION DANSE LINDY HOP

Par KICK’ N SWING 18H30

Le Lindy Hop est une danse de rue qui s’est développée dans le quartier de Harlem (New York) vers la fin des années 1920, en parallèle avec le jazz et plus particulièrement le swing. Cette danse très joyeuse et entraînante est l’ancêtre du rock. Venez en apprendre les pas de base pour vous échauffer avant le concert !

CONCERT JUMPIN’JAM

19H30

Jumpin’Jam c’est un quartet débordant de joie et d’énergie, partant à la rencontre des grands standards du swing. Ils nous embarquent à la découverte du lindy-hop,

charleston et blues… Ready ? Let’s Swing ! Jumpin’Jam vous propose de vous laisser emporter par les rythmes entraînants des standards intemporels, empruntés aux grandes artistes de l’époque.



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Parc du Petit Bois 7 rue de la Plage Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

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English :

L’événement Festival Jazz et Patrimoine Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44