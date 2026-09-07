Sur les traces des puits disparus : lecture de paysage au cœur du bassin potassique, Musée de la Mine et de la Potasse, Wittelsheim

Informations pratiques

Sur les traces des puits disparus : lecture de paysage au cœur du bassin potassique Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 16h00 Musée de la Mine et de la Potasse Haut-Rhin

Sur réservation (limité à 20 personnes par créneau de visite)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée de la Mine et de la Potasse vous propose une balade commentée exceptionnelle à la découverte d’un ancien puits du bassin potassique alsacien.

En écho à l’exposition ‘Les puits disparus de Thomas Ermel’, cette visite invite le public à explorer un patrimoine aujourd’hui presque invisible. Au fil d’un parcours reliant le carreau Joseph-Else, son terril et l’ancien puits Amélie I, les participants apprendront à lire les traces laissées par un siècle d’exploitation minière.

La visite sera animée à deux voix. Un ancien mineur partagera son expérience, ses souvenirs et son regard sur ces lieux qu’il a connus en activité. À ses côtés, un ingénieur du BRGM apportera un éclairage technique sur l’après-mine, la surveillance des anciens puits, les risques résiduels et les dispositifs mis en œuvre pour assurer la sécurité de ces sites.

Entre mémoire, patrimoine et paysage, cette promenade propose une approche originale de l’histoire du bassin potassique. Une occasion de découvrir comment un territoire continue de raconter son passé, même lorsque les infrastructures ont disparu.

Musée de la Mine et de la Potasse 22 avenue Joseph-Else 68360 Wittelsheim Wittelsheim 68310 Cité Grassegert Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0784575176 »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée de la Mine et de la Potasse vous propose une balade commentée exceptionnelle à la découverte d’un ancien puits du bassin potassique En …

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