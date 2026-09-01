Informations pratiques

Agde

SUR LES TRACES DU BAGNAS JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Ce circuit de découverte invite à une immersion dans la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas.

Au cours d’une balade en pleine nature, remontez le temps et partez à la recherche des indices laissés au fil des époques dans le Bagnas.

Ils témoignent des liens étroits qui unissent l’être humain à cet étang si particulier des temps immémoriaux.

#SORTIENATURE

#JEP .

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 accueil@adena-bagnas.fr

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English :

This discovery tour invites you to immerse yourself in the Bagnas National Nature Reserve.

L’événement SUR LES TRACES DU BAGNAS JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Agde a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34