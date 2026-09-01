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AGENDA · Agde

SUR LES TRACES DU BAGNAS JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Agde

samedi 19 septembre 2026 · Agde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Ville
34300 Agde
Département
Hérault
Tarif

Agde

SUR LES TRACES DU BAGNAS JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Ce circuit de découverte invite à une immersion dans la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas.
Au cours d’une balade en pleine nature, remontez le temps et partez à la recherche des indices laissés au fil des époques dans le Bagnas.
Ils témoignent des liens étroits qui unissent l’être humain à cet étang si particulier des temps immémoriaux.

#SORTIENATURE
#JEP   .

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23  accueil@adena-bagnas.fr

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English :

This discovery tour invites you to immerse yourself in the Bagnas National Nature Reserve.

L’événement SUR LES TRACES DU BAGNAS JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Agde a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34

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