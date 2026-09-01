SUR LES TRACES DU BAGNAS JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Agde
samedi 19 septembre 2026 · Agde
Informations pratiques
Agde
SUR LES TRACES DU BAGNAS JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Ce circuit de découverte invite à une immersion dans la Réserve Naturelle Nationale du Bagnas.
Au cours d’une balade en pleine nature, remontez le temps et partez à la recherche des indices laissés au fil des époques dans le Bagnas.
Ils témoignent des liens étroits qui unissent l’être humain à cet étang si particulier des temps immémoriaux.
#SORTIENATURE
#JEP .
Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 accueil@adena-bagnas.fr
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English :
This discovery tour invites you to immerse yourself in the Bagnas National Nature Reserve.
L’événement SUR LES TRACES DU BAGNAS JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Agde a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34
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