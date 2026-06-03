Sur un thème de Paganini – Concert symphonique – Saison ONPL Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 18:00 – 19:30

Gratuit : non 10 € à 48 € 10 € à 48 €4 € tarif Carte Blanche (uniquement au guichet ou par téléphone) Billettterie à l’unité à partir du 9 juin 2026 :en ligne : https://onpl.fr/au guichet : ONPL Billetterie, Cité des Congrès, 7 rue de Valmy, Nantes – 02 51 25 29 29 – du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (Fermeture annuelle du lundi 3 au lundi 17 août 2026 inclus) Tout public

Concert symphonique Confiée aux doigts incandescents du pianiste Jaehong Park, la Rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninov, page mélancolique ponctuée des accents sinistres de la mélodie du Dies Irae, est un sommet du romantisme. Les mêmes motifs mortifères pavent la Symphonie n° 5 de Tchaïkovski. Omniprésent, le thème du Destin revient au cours de chaque mouvement de l’oeuvre à la manière d’une idée fixe. Marqué par son mariage désastreux et ses idées suicidaires, le compositeur signe l’une de ses partitions les plus autobiographiques. La cheffe Anna Rakitina dirigera ces deux chefs-d’oeuvre débordant d’humanité et de passion. Déroulé :Sergueï Rachmaninov : Rhapsodie sur un thème de Paganini – 22 min.Jaehong Park, piano – entracte – Piotr Ilitch Tchaïkovski : Symphonie n° 5 – 45 min. Orchestre National des Pays de la LoireAnna Rakitina, direction Concerts dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes :vendredi 20 novembre 2026 à 20hsamedi 21 novembre 2026 à 18h

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

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