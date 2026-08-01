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AGENDA · Angles

Surf Casting Pêche au lancer Angles

jeudi 13 août 2026 · Angles

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
85750 Angles
Département
Vendée
Tarif

Angles

Surf Casting Pêche au lancer

Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

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Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 6 75 85 56 43  sebastien.palier@free.fr

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English :

L’événement Surf Casting Pêche au lancer Angles a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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