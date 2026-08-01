AGENDA · Angles
Surf Casting Pêche au lancer Angles
jeudi 13 août 2026 · Angles
Informations pratiques
Angles
Surf Casting Pêche au lancer
Angles Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
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Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 6 75 85 56 43 sebastien.palier@free.fr
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English :
L’événement Surf Casting Pêche au lancer Angles a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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