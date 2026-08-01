Informations pratiques

Angles

Surf Casting Pêche au lancer

Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

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Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 6 75 85 56 43 sebastien.palier@free.fr

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English :

L’événement Surf Casting Pêche au lancer Angles a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral