Surprise parti ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 22 mai, 19h00 Ille-et-Vilaine

Une pièce, inspirée de faits réels, de Faustine Noguès. La pièce retrace la trajectoire des élections municipales de 2010 à Reykjavik qui marquera un tournant dans la politique islandaise.

Une pièce, inspirée de faits réels, de Faustine Noguès par les lycéens de Bréquigny.

En 2010, alors que l’Islande est ébranlée par la crise des subprimes, Jon Gnarr, humoriste, punk anarchiste, se présente aux élections municipales de Reykjavik. Ce qui, au début, n’est qu’un canular pour se moquer de la langue de bois des politiciens, devient une réelle proposition de démocratie directe et participative. La pièce retrace la trajectoire de ces élections qui marquera un tournant dans la politique islandaise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T21:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/surprise-parti-jeu-4-juin-a-19h

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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