« SURPRISE PARTI » DE FAUSTINE NOGUÈS Jeudi 4 juin, 19h30 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T19:30:00+02:00 – 2026-06-04T20:40:00+02:00

Fin : 2026-06-04T19:30:00+02:00 – 2026-06-04T20:40:00+02:00

« Juin 2010, Reykjavik, capitale de l’Islande : l’élection municipale porte à la tête de la ville l’humoriste Jón Gnarr à l’issue d’une campagne électorale punk initialement lancée comme un canular. Gnarr a créé « Le Meilleur parti », qui promet tout et surtout n’importe quoi, puisqu’aucun élu ne tient jamais ses promesses. Finalement engagé dans une démarche sincère, l’humoriste développera la démocratie directe et participative au cours de son unique mandat. »

Les élèves du Studio vous proposent une traversée de cette oeuvre rythmique, drôle et musicale, inspirée d’un fait divers.

Texte édité aux Éditions Théâtrales.

Distribution :

Avec :

Annabelle Bruyas

Alice Delisle

Romain Dhennin

Marine Dubigeon

Laure Laroye

Blandine Maraïs

Anthony Michelet

Léa Sébastien

Clara Venissac

Infos pratiques :

Lieu : Annexes Jules Julien, 9 avenue des écoles Jules Julien

Sur réservation, jauge limitée

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

→ Lecture théâtralisée par les élèves de l’atelier Le Studio, accompagné.es par Florian Pantallarisch théâtre Conservatoire de Toulouse