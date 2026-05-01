Surprise party x Place au miam Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes
Surprise party x Place au miam Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes samedi 30 mai 2026.
Surprise party x Place au miam Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes Samedi 30 mai, 11h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Place au Miam & Surprise Party s’associent pour célébrer le partage et la découverte. Spectacles, marché des cuisines du monde et surprises vous attendent au cœur du quartier Maurepas/Bellangerais.
Place au Miam & Surprise Party s’associent pour célébrer le partage et la découverte. Spectacles, marché des cuisines du monde et surprises vous attendent au cœur du quartier Maurepas/Bellangerais. Une journée festive et gourmande pour toutes et tous !
Pour plus d’informations : [https://www.lillicojeunepublic.fr/-Place-au-Miam-Surprise-Party-.html](https://www.lillicojeunepublic.fr/-Place-au-Miam-Surprise-Party-.html)
En partenariat avec : La Cohue x Lillico x MQ Bellangerais x CS Maurepas
Le 30/05/2026 de 11H à 17H
Place Lucie & Raymond Aubrac, Rennes
️Gratuit – sauf le marché des cuisines du monde :
Plat 5,50€
Dessert 3,50€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T17:00:00.000+02:00
1
Place Lucie et Raymond Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac Maurepas – Patton Rennes Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- TINARIWEN – TINARIWEN – THE HOGGAR TOUR – LE MeM – RENNES Rennes 11 mai 2026
- , Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean, Rennes 11 mai 2026
- Tri-troc mobile, Rue du Quercy, à l’angle du square de Guyenne Rennes 11 mai 2026
- Tri-troc mobile, Avenue du Canada, devant l’église Saint-Marcel Rennes 11 mai 2026
- [Rennes] « Atelier Jeu de rôle – Adaptation au Changement Climatique » Maison de la Consommation et de l’Environnement, 48 Bd Magenta, 35000 Rennes Rennes 11 mai 2026