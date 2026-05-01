Surprise party x Place au miam Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes Samedi 30 mai, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Place au Miam & Surprise Party s’associent pour célébrer le partage et la découverte. Spectacles, marché des cuisines du monde et surprises vous attendent au cœur du quartier Maurepas/Bellangerais.

Place au Miam & Surprise Party s’associent pour célébrer le partage et la découverte. Spectacles, marché des cuisines du monde et surprises vous attendent au cœur du quartier Maurepas/Bellangerais. Une journée festive et gourmande pour toutes et tous !

Pour plus d’informations : [https://www.lillicojeunepublic.fr/-Place-au-Miam-Surprise-Party-.html](https://www.lillicojeunepublic.fr/-Place-au-Miam-Surprise-Party-.html)

En partenariat avec : La Cohue x Lillico x MQ Bellangerais x CS Maurepas

Le 30/05/2026 de 11H à 17H

Place Lucie & Raymond Aubrac, Rennes

️Gratuit – sauf le marché des cuisines du monde :

Plat 5,50€

Dessert 3,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T17:00:00.000+02:00

1



Place Lucie et Raymond Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac Maurepas – Patton Rennes Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

