SUZANE, Alhambra, Genève

Informations pratiques

SUZANE Samedi 16 janvier 2027, 20h00 Alhambra

CHF 52.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-16T20:00:00+01:00 – 2027-01-16T22:30:00+01:00

Fin : 2027-01-16T20:00:00+01:00 – 2027-01-16T22:30:00+01:00

SUZANE

On n’entre pas dans un concert de Suzane, on y est happé. Corps en tension, regard droit, elle dit les choses sans détour et les fait danser. Révélée au grand public avec Toï Toï, confirmée sur scène, son vrai terrain, elle revient avec Millénium, un disque à vif, branché sur l’époque.

Déjà passée par Voix de Fête, elle retrouve le festival avec la même urgence.

Le 16.01.27, à l’Alhambra, on viendra pour ça : sentir où ça cogne, et pourquoi ça compte.

Horaires (sous réserve modifications) :

Portes : 19h00

Concert : 20h00

Informations (organisateur.trice.s) :

Association de soutien à la musique vivante

+41 22 307 10 48

billetterie@voixdefete.com

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/suzane-KPHUNXLZPT »}] [{« link »: « http://www.tcoprod.eu »}, {« link »: « mailto:billetterie@voixdefete.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Voix de Fête & Inouïe présentent : Suzane en concert à l’Alhambra, le 16 janvier 2027

@Romain Garcin