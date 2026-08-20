SUZANE, Alhambra, Genève
samedi 16 janvier 2027 · Alhambra · Genève
Informations pratiques
SUZANE Samedi 16 janvier 2027, 20h00 Alhambra
CHF 52.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-16T20:00:00+01:00 – 2027-01-16T22:30:00+01:00
Fin : 2027-01-16T20:00:00+01:00 – 2027-01-16T22:30:00+01:00
SUZANE
On n’entre pas dans un concert de Suzane, on y est happé. Corps en tension, regard droit, elle dit les choses sans détour et les fait danser. Révélée au grand public avec Toï Toï, confirmée sur scène, son vrai terrain, elle revient avec Millénium, un disque à vif, branché sur l’époque.
Déjà passée par Voix de Fête, elle retrouve le festival avec la même urgence.
Le 16.01.27, à l’Alhambra, on viendra pour ça : sentir où ça cogne, et pourquoi ça compte.
Horaires (sous réserve modifications) :
Portes : 19h00
Concert : 20h00
Informations (organisateur.trice.s) :
Association de soutien à la musique vivante
+41 22 307 10 48
billetterie@voixdefete.com
Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/suzane-KPHUNXLZPT »}] [{« link »: « http://www.tcoprod.eu »}, {« link »: « mailto:billetterie@voixdefete.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/
Voix de Fête & Inouïe présentent : Suzane en concert à l’Alhambra, le 16 janvier 2027
@Romain Garcin
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