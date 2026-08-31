Suzanne Saison Culturelle Bédée Bédée
vendredi 15 janvier 2027 · Bédée
Informations pratiques
Bédée
Suzanne Saison Culturelle Bédée
5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15 20:30:00
fin : 2027-01-15
Date(s) :
2027-01-15
Le vendredi 15 janvier à 20h30, LaCoustik accueille le spectacle Suzanne dans le cadre de la saison culturelle.
Dans son atelier, Mathilde jeune artiste en quête de reconnaissance, attend le grand galeriste qui lancera enfin sa carrière. Tandis qu’elle patiente et doute, elle convoque Suzanne Valadon, cette peintre d’une autre époque qu’elle admire et qui, elle, a réussi.
Ensemble, elles se lancent alors dans une quête d’identité et de vérité entre fantasmes et réel.
Dès 6 ans.
Durée 50min.
Gratuit. .
5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Suzanne Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Montfort Communauté
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