Informations pratiques

Limoges

Suzanne Valadon. Un monde à soi

1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 19:00:00

fin : 2026-09-23 20:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Chiara Parisi, directrice du Centre Pompidou-Metz, co-commissaire de l’exposition

Titre de l’exposition présentée au Centre Pompidou-Metz en 2023 avant de voyager jusqu’à sa récente réactivation au Centre Pompidou Paris, cette conférence propose une relecture du parcours de Suzanne Valadon. Chiara Parisi, qui découvre Valadon à Limoges lors de sa direction du Centre d’art sur l’île de Vassivière, revient sur une œuvre essentielle à toute histoire de l’art moderne. Elle salue aussi le travail engagé et continu du musée des Beaux- Arts de Limoges, qui poursuit ses recherches et ses acquisitions autour de cette immense figure. .

1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@amilim.fr

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English : Suzanne Valadon. Un monde à soi

L’événement Suzanne Valadon. Un monde à soi Limoges a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Limoges Métropole