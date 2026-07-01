Sweet combine en concert Café Les Voyageurs Lanvéoc
mercredi 22 juillet 2026 · Café Les Voyageurs · Lanvéoc
Informations pratiques
Lanvéoc
Sweet combine en concert
Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:09:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Sweet Combine, c’est l’alliance d’une voix, tantôt pop tantôt rock, et d’une harpe celtique aux accents groovy ; la rencontre entre deux musiciennes talentueuses, Géraldine Le Cocq et Claire-Audrey Desnos.
Un duo hors-pistes pour un concert plein de surprises !
Restauration sur place dès 19h09, avec la spécialité du café, les crêpes salées et sucrées ! .
Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Sweet combine en concert Lanvéoc a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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