Sweet combine en concert Café Les Voyageurs Lanvéoc

Informations pratiques

Lanvéoc

Sweet combine en concert

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:09:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Sweet Combine, c’est l’alliance d’une voix, tantôt pop tantôt rock, et d’une harpe celtique aux accents groovy ; la rencontre entre deux musiciennes talentueuses, Géraldine Le Cocq et Claire-Audrey Desnos.

Un duo hors-pistes pour un concert plein de surprises !

Restauration sur place dès 19h09, avec la spécialité du café, les crêpes salées et sucrées ! .

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Sweet combine en concert Lanvéoc a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime