Swimrun Côte Sud Landes Seignosse
samedi 1 mai 2027 · Seignosse
Informations pratiques
Seignosse
Swimrun Côte Sud Landes
Seignosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-01
fin : 2027-05-02
Date(s) :
2027-05-01
Swimrun Côte Sud Landes
1er et 2 mai 2027
Hossegor Capbreton Seignosse
Entre lac, canal et océan, partez à la découverte de parcours à la fois urbains et sauvages et émerveillez vous devant les plus beaux panoramas du sud des Landes, entre Hossegor, Capbreton et Seignosse.
9ème édition Swimrun Côte Sud Landes
1er et 2 mai 2027
Hossegor Capbreton Seignosse
De la course découverte au challenge hors norme, plongez au cœur d’un territoire d’exception. Entre lac, canal et océan, partez à la découverte de parcours à la fois urbains et sauvages et émerveillez vous devant les plus beaux panoramas du sud des Landes, entre Hossegor, Capbreton et Seignosse. Au total 1200 participants viendront s’affronter sur ce terrain de jeu hors norme.
Un évènement sportif et engagé pour un week-end inoubliable dans les Landes ! .
Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Swimrun Côte Sud Landes
Swimrun South Landes
May 1 and 2, 2027
Hossegor Capbreton Seignosse
Set out to explore routes that blend urban and wilderness settings—from lakes to canals to the ocean—and marvel at the most beautiful panoramic views of the southern Landes region, between Hossegor, Capbreton, and Seignosse.
L’événement Swimrun Côte Sud Landes Seignosse a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Seignosse
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