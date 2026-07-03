Swing Brothers Théâtre de Verdure Montceaux-Ragny

Informations pratiques

Montceaux-Ragny

Swing Brothers

Théâtre de Verdure Rue du Théâtre Montceaux-Ragny Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Ce groupe de jazz traditionnel s’est reformé récemment autour de 2 musiciens, auxquels se sont adjoints 5 autres jazzmen bourguignons, qui jouent eux-mêmes dans plusieurs groupes régionaux depuis de nombreuses années. La cohésion du groupe repose sur l’amour des beaux thèmes New Orleans et Swing et de l’amitié que génère cette musique. Le choix du répertoire et du style repose sur l’esthétique harmonique et mélodique des thèmes retenus, avec un clin d’oeil appuyé aux succès de Sidney Bechet. Ce musicien a été en grande partie à l’origine de la grande popularité du jazz en France et a suscité de nombreux groupes Revival parmi lesquels Claude Luter, Maxime Saury, les Haricots Rouges… Le groupe SWING BROTHERS s’inspire également sur les succès des orchestres de légende des années 30′,40′ Glenn Miller, Bob Crosby, Benny Goodman… .

Théâtre de Verdure Rue du Théâtre Montceaux-Ragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 05 95 49

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English : Swing Brothers

L’événement Swing Brothers Montceaux-Ragny a été mis à jour le 2026-07-03 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne