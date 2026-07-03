Swing Brothers Théâtre de Verdure Montceaux-Ragny
samedi 22 août 2026 · Théâtre de Verdure · Montceaux-Ragny
Informations pratiques
Montceaux-Ragny
Swing Brothers
Théâtre de Verdure Rue du Théâtre Montceaux-Ragny Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Ce groupe de jazz traditionnel s’est reformé récemment autour de 2 musiciens, auxquels se sont adjoints 5 autres jazzmen bourguignons, qui jouent eux-mêmes dans plusieurs groupes régionaux depuis de nombreuses années. La cohésion du groupe repose sur l’amour des beaux thèmes New Orleans et Swing et de l’amitié que génère cette musique. Le choix du répertoire et du style repose sur l’esthétique harmonique et mélodique des thèmes retenus, avec un clin d’oeil appuyé aux succès de Sidney Bechet. Ce musicien a été en grande partie à l’origine de la grande popularité du jazz en France et a suscité de nombreux groupes Revival parmi lesquels Claude Luter, Maxime Saury, les Haricots Rouges… Le groupe SWING BROTHERS s’inspire également sur les succès des orchestres de légende des années 30′,40′ Glenn Miller, Bob Crosby, Benny Goodman… .
Théâtre de Verdure Rue du Théâtre Montceaux-Ragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 05 95 49
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English : Swing Brothers
L’événement Swing Brothers Montceaux-Ragny a été mis à jour le 2026-07-03 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne