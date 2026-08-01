Informations pratiques

Montceaux-Ragny

TCHEKHOV EN FOLIE !

Théâtre de Verdure Montceaux-Ragny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

TCHEKHOV EN FOLIE ! (L’Ours et la Demande en mariage)

Deux comédies déjantées au dénouement virtuose. Deux vaudevilles amoureux sur le dérèglement du couple, l’égalité des sexes, le pouvoir et l’argent.

Avec ses protagonistes aussi teigneux et aux réactions incontrôlables, ses idéalistes outranciers aux vies sans demi-mesures, Tchekhov nous entraîne dans des situations follement burlesques pour nous faire rire des grandes et petites faiblesses humaines.

Mais entre évanouissements, palpitations et crises de nerfs, ces êtres ahuris seront-ils seulement capables de (se) parler avec sincérité, de convoquer le bonheur tant recherché ? .

Théâtre de Verdure Montceaux-Ragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 05 95 49 atvmr71@gmail.com

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English : TCHEKHOV EN FOLIE !

L’événement TCHEKHOV EN FOLIE ! Montceaux-Ragny a été mis à jour le 2026-08-07 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I